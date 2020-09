Google ha finalmente deciso di accontentare i suoi clienti in merito alle chiamate verificate: infatti, dalla sua app Telefono è ora disponibile la feature Verified Calls per tutti gli smartphone Android, che eviterà quindi le chiamate spam in modo sicuro per la privacy.

Verified Calls: le chiamate verificate ora disponibili per tutti i telefoni Android che utilizzano Telefono di Google

It's easy to miss important calls from businesses, like from your bank or food delivery service, because you don't want to answer an unknown caller. We're working to fix that with Verified Calls on Google's Phone app → https://t.co/4Llxn1Grm1 pic.twitter.com/G1f12z3VsG — Google (@Google) September 8, 2020

Ma come funziona quindi la funzione Verified Calls dell'app Telefono di Google? Molto semplicemente, un'azienda che intende chiamare un cliente od un potenziale cliente deve inviare le proprie informazioni a Google per la verifica. Quindi, quando tale azienda ci chiama, invia il suo numero, il nostro numero e lo scopo della chiamata ai server di Big G, che immediatamente li invierà all'app Telefono. A questo punto, se le informazioni corrispondono a quelle che ti invia il chiamante, essa sarà una chiamata verificata.

Inoltre, questa funzione importata da Google sull'app Telefono di tutti i dispositivi Android, e quindi più solo sui Pixel, è basata sulla totale protezione della privacy. Come? Eliminando dal server il nostro numero entro pochi minuti. Inoltre, il colosso di Mountain View sostiene di non raccogliere alcun dato delle informazioni ricevute per rendere la chiamata verificata tramite il servizio Verified Calls. In tutto, questo il badge verificato tranquillizza l'utente circa le motivazioni della chiamata, perché è sinonimo di autenticità dell'intenzione dell'azienda chiamante.

In ogni caso, Verified Calls può essere disattivato, in quanto le chiamate verificate sono impostate di default, tramite le impostazioni seguendo questo procedimento: Telefono> Altro> Impostazioni> ID chiamante e Spam (o Spam e schermate di chiamata)> Disattiva. Questa utile funzione, soprattutto per gli utenti Xiaomi, si va aggiungere all'altra per le registrazione delle chiamate.

