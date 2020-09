Nelle scorse ore Google ha confermato un evento in arrivo per il 30 settembre, ovviamente solo online a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Per l'occasione Big G lancerà il prossimo Pixel 5, il quale dovrebbe essere accompagnato anche dalla variante 4A con supporto al 5G. Non mancheranno poi ulteriori novità tra cui una nuova versione della celebre Chromecast ed una versione di ultima generazione dell'altoparlante Nest. Tuttavia, in questo articolo faremo il quadro della situazione in merito all'imminente Google Pixel 5, con un occhio di riguardo su design, specifiche, prezzo di vendita e disponibilità: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova versione dello smartphone Android per eccellenza!

Google Pixel 5 sempre più vicino: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone di Big G

Design e caratteristiche

Ovviamente da parte di Big G tutto tace e per il momento non è dato di sapere in via ufficiale quale sarà l'aspetto di Google Pixel 5. Nonostante ciò non restiamo a bocca asciutta grazie al lavoro di OneLeaks, il quale ha realizzato delle immagini render dedicate al flagship del brand statunitense. Il nuovo modello di Google dovrebbe avere un look in parte mutuato dal precedente 4A. Frontalmente trova spazio un pannello tutto schermo con un foro in alto sinistra per la selfie camera. Il retro ospita un lettore d'impronte digitali ed una tripla fotocamera (?) con flash LED, inserita in un modulo quadrato.

Tornando al display dovrebbe essere una soluzione flat OLED da 5.7/5.8″ con risoluzione QHD+ e refresh rate avanzato, probabilmente a 90 Hz. In termini di misure, si tratterebbe ancora una volta di un dispositivo compatto da 144.7 x 70.4 x 8.1 mm.

Hardware, batteria e fotocamera

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, secondo quanto trapelato finora non ci troveremo di fronte ad un dispositivo top. Google Pixel 5 dovrebbe avere dalla sua il chipset Snapdragon 765G, soluzione octa-core con supporto al 5G presumibilmente accompagnata da almeno 6 GB di RAM LPDDR4x.

Lato autonomia dovremmo avere una batteria da 3.080 mAh, forse con ricarica rapida superiore ai 18W. Ovviamente il software a bordo sarà Android 11 puro, come da copione.

Come visto nei presunti render, Google Pixel 5 sembra avere dalla sua una doppia fotocamera con un sensore aggiuntivo (oppure un triplo modulo) ma allo stato attuale non è chiara la sua funzione.

Pixel 5s

Un presunto leak dei giorni scorsi ha mostrato alcune immagini dal vivo del dispositivo, ma con una sorpresa. Nelle impostazioni è presente il nome Pixel 5s: si tratta di una fake, un errore oppure durante l'evento di lancio saranno presentate due versioni del nuovo flagship di Google?

Google Pixel 5, indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

L'azienda statunitense ha confermato di recente la data di uscita di Pixel 5, fissata per il 30 settembre insieme ad altri prodotti (le nuove versioni di Chromecast e Nest). Durante l'evento dovrebbe fare capolino anche il modello Pixel 4A in versione 5G. Inoltre, come anticipato poco sopra, potremmo trovarci alle prese anche con il presunto Pixel 5s.

In merito al prezzo di Google Pixel 5 restiamo in attesa di ulteriori dettagli, ma le prime indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai 699$.

