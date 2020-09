Google Maps comincia a ricevere il tema scuro

Nelle scorse ore hanno cominciato a fare capolino varie segnalazioni da parte degli utenti Android che utilizzano Google Maps: sembra che la compagnia statunitense abbia finalmente dato il via al rilascio del tema scuro per l'app di navigazione. La nuova modalità dark è spuntata su vari modelli con a bordo l'aggiornamento alla versione 10.51.1, che dovrebbe essere appunto l'ultima disponibile nel Play Store.

Google Maps 10.51.1: disponibile il tema scuro, ma non per tutti

Al momento sembra che il nuovo tema scuro per Google Maps sia disponibile esclusivamente solo su un numero limitato di dispositivi, per giunta con a bordo Android 11. L'aggiornamento non pare scaricabile ma è attualmente in fase di rilascio lato server, in maniera incrementale (come spesso accade per questo tipo di funzioni). La modalità dark è presente all'interno del menù delle Impostazioni dell'app ma – ovviamente – per ora non è ancora apparsa e si tratta di una novità limitata.

Come si evince anche nell'immagine in alto, la nuova opzione consente di utilizzare il tema classico oppure di forzare quello scuro; in alternativa, l'aspetto seguirà le impostazioni di default del dispositivo per quanto riguarda l'attivazione del tema dark. Vale la pena specificare che a differenza della modalità notturna (disponibile al tramonto o in galleria) in questo caso tutta l'interfaccia dell'app si tinge di nero, anche durante la navigazione nelle mappe o nei menù.

