La Cina è sicuramente la patria degli smartphone, ad oggi. Conosciamo i brand più in voga come Huawei, Xiaomi, OPPO e OnePlus che lanciano prodotti di spessore, ma anche outsider dei sopracitati brand come Honor, Redmi e Realme che hanno delle validissime alternative. Poi ci sono i piccoli brand come Gionee, che prendono spesso spunto dai colossi e lanciano telefoni come il nuovo Mate 40 Pro che sia nel nome, sia nel design è sicuramente “ispirato”.

Gionee Mate 40 Pro: quad camera e fino a 8/128 GB nelle specifiche

Com'è fatto il nuovo Gionee Mate 40 Pro? Il design, a dirla tuta, è ispirato chiaramente ad un altro smartphone top gamma di Huawei, il P40 Pro. Ovviamente, le specifiche non sono proprio quelle del cameraphone del colosso cinese, ma per essere un entry-level non è così scarno. Il display è una soluzione da 6.5″ HD+ con drop notch con selfie camera da 13 MP e un modulo fotocamera quadruplo con sensore principale da 16 MP.

A Gionee Mate 40 Pro inoltre non mancano poi supporto Dual SIM, riconoscimento facciale, sblocco con impronta digitale posto nell'area fotocamera e configurazioni di memoria fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage (presumibilmente espandibile). Inclusi nello smartphone, anche vari giochi molto popolari in Cina. Attualmente non si conosce il prezzo del nuovo Gionee, ma non dovrebbe essere proibitivo… come dovrebbe essere il suo design.

