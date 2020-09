Facebook, inizia la fusione delle chat di Instagram e Messenger

Durante i primi mesi del 2020 si è fatta concreta l'idea di unificare le chat di Facebook, la creazione di Zuckerberg che vede al di sotto app come Messenger e Instagram (senza dimenticarci di WhatsApp). All'ipotesi, avanzata dallo stesso amministratore delegato, si vociferava che si volesse opporre lo stesso governo USA, in quanto il già attuale semi-monopolio di Facebook si sarebbe ulteriormente consolidato. A quanto pare, però, questa opposizione non è andata a buon fine, dato che arrivano le prime testimonianze di fusione fra Instagram e Messenger.

Aggiornamento 30/09: Facebook annuncia l'inizio del roll-out di questa novità. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Facebook sta iniziando ad unire le chat di Messenger e Instagram

Come ogni cambiamento del genere, quello che sta attuando Facebook è un processo graduale che attraverserà varie fasi prima di divenire ufficiale per tutti. Le prime segnalazioni arrivino dagli USA e da parte degli utenti Android ed iOS, ma potrebbe non volerci molto prima che debutti anche altrove. Ad accoglierli all'apertura dell'app c'è stata una nuova schermata, intitolata “C'è un nuovo modo di messaggiare su Instagram!“. Sono elencate anche nuove features, fra cui “un nuovo look colorato per le tue chat“, “nuove emoji” ma soprattutto “chatta con i tuoi amici che usano Facebook“.

Nel momento in cui si aggiorna l'app, la solita icona dei Direct in alto a destra viene sostituita con quella di Messenger. Per il momento pare che effettivamnete non sia ancora possibile chattare con gli utenti Facebook, ma sarà solo questione di tempo prima che la nuova funzione venga implementata al 100%. L'intenzione dell'azienda è quella di creare una piattaforma unificata che permetta di inviare messaggi fra Messenger, Instagram e WhatsApp.

Aggiornamento 30/09

A partire da oggi, Facebook annuncia l'inizio del roll-out che porterà ad unirsi le chat di Instagram e Messenger. Entrambe le app si sono aggiornate dal Google Play Store, ma personalmente non vedo ancora questa novità. Ma si tratta di una novità che sarà introdotta gradualmente lato server, paese per paese. Ve ne accorgerete quando nella home di Instagram vedrete in alto a sinistra l'attuale icona dei Direct sostituita da quella di Messenger. A quel punto potrete usare sia l'app di Instagram che quella di Messenger per chattare e videochiamare i contatti di entrambe le piattaforme.

Fra le novità troveremo anche la funzionalità Watch Together, con cui guardare contemporaneamente video di Facebook Watch, IGTV, Reels e così via. Un occhio alla privacy con Vanish Mode, con cui far sparire i messaggi inviati una volta che vengono visti o quando si chiude l'app. Novità anche per stickers, emoji, effetti visivi e cromatici.

