Quanto è importante l’audio in uno smartphone? DxOMark prova a rispondere

Nel corso di questi anni moltissimi brand, produttori di smartphone, hanno cominciato a sfidarsi su un aspetto in particolare, il display. Ad oggi, infatti, alcune aziende hanno già prodotto il loro dispositivo pieghevole, mostrando un tipo di tecnologia che probabilmente vedremo in maniera massiccia in futuro. Si tendono a trascurare, però, spesso aspetti anche più importanti a cui gli utenti tengono particolarmente. Uno di questi è sicuramente l'audio, come conferma anche un recente studio di DxOMark.

DxOMark rileva che lo smartphone viene utilizzato per la visione di video ed ascolto di musica/podcast

Nelle ultime ore DxOMark ha mostrato i risultati ottenuti da un sondaggio, proposto a 1.550 persone. Obiettivo di tale iniziativa era proprio quella di capire come venisse sfruttato oggi lo smartphone e, principalmente, per quali attività. Si è visto, quindi, che gli utenti utilizzano il proprio device per la visione di video e per l'ascolto di musica o podcast. Dunque, disporre di un buon audio sul proprio telefono non è assolutamente un aspetto secondario.

Alcune aziende hanno capito l'importanza di questo aspetto, montando sui proprio device microfoni di qualità e speaker stereo in grado di garantire ottime prestazioni. DxOMark Audio, infatti, ha rilevato questa tendenza, soprattutto negli smartphone di fascia più alta, che generalmente offrono una resa migliore sotto questo aspetto. Credete davvero che l'audio potrà diventare un altro motivo di scontro fra le aziende?

