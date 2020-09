Xiaomi sta puntando tantissimo in Dreame (con investimento da capogiro) al fine di mettere i bastoni tra le ruote a Dyson proponendo prodotti sempre più innovativi – ed “ispirati” – a prezzi contenuti. Il caso più lampante è di certo quello della Dreame V11, un aspirapolvere ciclonico di tutto rispetto che potremmo definire come la migliore soluzione senza fili sotto i 300€, ora disponibile in offerta su HomeCleaner ad un prezzo ghiotto e con spedizione dall'Italia.

Dreame V11 scende di prezzo su HomeCleaner, con spedizione direttamente dall'Italia

Il design di Dreame V11 richiama quello dell'omonima soluzione a marchio Dyson, offrendo un look premium collaudato ed appagante. Il dispositivo non presenta fili ed integra una batteria ricaricabile da 3.000 mAh, in grado di offrire fino a 90 minuti di autonomia (in modalità Eco). Lo stato dell'aspirapolvere elettrico può essere visualizzato comodamente tramite un piccolo display OLED posizionato sull'impugnatura. La Dreame V11 monta un motore Dream SPACE 4.0 da 450W, con una potenza di 125.000 giri al minuto e 25.000 PA. Ovviamente il tutto è accompagnato da un sistema anti-rumore avanzato.

Come anticipato in apertura, l'aspirapolvere Dreame V11 è disponibile in sconto sullo HomeCleaner al prezzo di 289€, con spedizione gratis dai magazzini italiani dello store. Per saperne di più, qui trovate la pagina dedicata al prodotto con tutti i dettagli. Inoltre, se siete ancora indecisi, date un'occhiata alla nostra recensione!

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu