CUBOT Note 20 Pro: il Quad Camera è in promo 90€, ma ancora per poco

Ad agosto CUBOT ha lanciato sul mercato il nuovo Note 20 Pro, dispositivo dal look “ispirato”, con una Quad Camera inserita all'interno di un modulo circolare. Sì, le reminiscenze di Huawei Mate 30 Pro ci sono eccome, ma con una dovuta differenza: il “piccolo” di casa CUBOT viene proposto in sconto a soli 90€, ma la promo durerà ancora per pochi giorni.

CUBOT Note 20 Pro a 90€: lo smartphone low cost per tutte le tasche, con Quad Camera e look elegante

Il dispositivo – dato che un ripasso non fa mai male – arriva con a bordo un pannello da 6.5″ con risoluzione HD+; la parte superiore ospita un notch a goccia, con una selfie camera da 8 MP. Per quanto riguarda la Quad Camera posteriore, si tratta di un modulo composto da un sensore Sony IMX486 da 12 MP accompagnato da un IMX350 da 20 MP per la profondità di campo. CUBOT Note 20 Pro è mosso dal chipset MediaTek Helio P60, soluzione octa-core realizzata a 12 nm e con una frequenza massima fino a 2.0 GHz. La batteria è un'unità removibile da 4.200 mAh e sono presenti all'appello sia il supporto NFC che Android 10.

CUBOT Note 20 Pro è il nuovo medio di gamma del brand cinese ed è disponibile all'acquisto nello store ufficiale di AliExpress a 90€, nell'unica incarnazione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage e con tanto di spedizione direttamente dall'Italia. Se siete interessati al Quad Camera low cost, qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

Articolo sponsorizzato.

