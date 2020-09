Come seguire l’evento di presentazione della ColorOS 11 in nostra compagnia

OPPO si prepara al debutto della nuova versione della sua interfaccia proprietaria (qui trovate un assaggio grazie a varie immagini provenienti dalla beta) e ovviamente noi di GizChina.it non possiamo farci trovare impreparati. Ecco come fare per seguire la diretta dell'evento di presentazione dell'evento dedicato alla ColorOS 11!

OPPO e ColorOS 11: come seguire l'evento di presentazione in diretta streaming

Con il rilascio da parte di Google della versione finale di Android 11, la compagnia cinese ha finalmente deciso di alzare il sipario sulla nuova versione della sua storica UI. Basata sull'ultima incarnazione dell'OS del robottino verde, la ColorOS 11 promette varie migliorie ed un interfaccia più fresca. Ma come seguire la diretta dell'evento di presentazione della ColorOS 11 di OPPO?

L'appuntamento con il live streaming targato OPPO è fissato per lunedì 14 settembre alle ore 11 (10:45 precisamente) e se volete godervi l'evento in nostra compagnia non dovrete far altro che cliccare sul video in alto. Già a partire da ora sarà possibile impostare un promemoria, in modo da non perdere la presentazione. Come specificato anche dalla stessa azienda, durante l'evento verrà annunciato anche il piano di lancio per gli utenti OPPO ed una versione beta pubblica aggiornata.

