Come sbloccare il bootloader di ASUS Zenfone 7 e 7 Pro

Similmente a quanto avvenuto nelle scorse settimane con ROG Phone 3, la compagnia taiwanese ha rilasciato il tool ufficiale dedicato allo sblocco del bootloader per i suoi ultimi top di gamma, freschi di lancio anche per quanto riguarda il mercato italiano. Bando alle ciance, ecco come sbloccare il bootloader di ASUS Zenfone 7 Pro e del suo fratello minore tramite lo strumento dedicato, messo a disposizione dalla stessa azienda.

Ecco come fare per sbloccare il bootloader di ASUS Zenfone 7/7 Pro, grazie a questo tool ufficiale

I nuovi modelli della serie Zenfone hanno debuttato da pochissimo con una flip camera (similmente al modello precedente, recensito qui) e gli ultimi chipset high-end di Qualcomm. Oltre a questa novità, entrambi gli smartphone adottano un pannello AMOLED (ma il sensore d'impronte è posto di lato), un gradito passo avanti rispetto alla generazione precedente. Se avete messo gli occhi sul dispositivo e volete sapere come fare per sbloccare il bootloader di ASUS Zenfone 7 o del maggiore Zenfone 7 Pro, sappiate che non dovrete penare. L'azienda ha rilasciato il tool di sblocco ufficiale, disponibile al download tramite il link in basso. Si tratta di un unico strumento, valido sia per il modello base (ZS670KS) che per quello Pro (ZS671KS).

Si tratta di una semplice applicazione (un file APK) da installare a bordo del device. Tuttavia ricordiamo che la procedura cancella completamente i dati – quindi è necessario fare un backup – e disabilita gli aggiornamenti OTA.

Infine ASUS ha rilasciato anche il codice sorgente del kernel dei due flagship (il pacchetto software V29.10.22.44, valido per entrambi), il quale permetterà ai developer di realizzare Custom ROM, recovery, mod e personalizzazioni varie dedicate ai dispositivi.

