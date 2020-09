Come installare la GCam su POCO X3 NFC | Guida e Test

Da qualche tempo abbiamo tra le mani il nuovo prodotto di POCO, ovvero POCO X3 NFC. Vi abbiamo portato già la recensione completa di questo smartphone, dove sono evidenti tutti i punti di forza del telefono. Tra questi, dunque, troviamo anche il comparto fotografico, perché per la cifra a cui viene venduto non è semplice garantire prestazioni di questo tipo. Abbiamo voluto, però, mettere alla prova questo device con un altro tipo di test, installando al suo interno la GCam e dando un'occhiata ai risultati ottenuti. Quale dei due software avrà funzionanto meglio? Camera stock o GCam?

POCO X3 NFC con Google Camera

Scheda Tecnica

Display LCD IPS da 6,67″ con risoluzione FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) , 395 ppi, Corning Gorilla Glass 5;

Dimensioni: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm;

Peso: 215 grammi;

Certificazione IP53;

Processore Qualcomm Snapdragon 732G;

GPU Adreno 618;

6GB di RAM LPDDR4X;

128GB di storage interno, di tipo UFS 2.1;

Lettore d'impronte laterale;

Quad-camera da 64+13+2+2 MP f/1.89-2.2-2.4-2.4 con obiettivo grandangolare con FOV da 119°, video in 4K a 30fps e HDR;

Selfie camera da 20MP;

Supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack e sensore IR;

Batteria da 5.16 0 mAh con ricarica rapida a 33W;

con ricarica rapida a 33W; Sistema operativo Android 10 con MIUI 12.

Come installare la Google Camera

Non è difficile seguire la nostra guida in questo caso, perché ci sono ben pochi passaggi. A differenza di quanto fatto, ad esempio, su POCO F2 Pro, in questo caso dovremo installare solo l'applicazione sullo smartphone ed utilizzarla così come ci viene proposta. Queste stesse procedure che andremo a vedere tra poco, poi, potrebbero essere applicate anche per l'installazione della GCam su altri dispositivi, magari con alcune piccole variazioni. Nel caso di POCO X3 NFC, invece, potrete seguirla alla lettera ma, come sempre, nel caso in cui ci fosse qualche problema dovuto a cause non imputabili a GizChina, non ci riterremo responsabili dell'accaduto.

Questa volta abbiamo fatto tutto con lo smartphone, senza effettuare alcun passaggio intermedio dal PC. Siamo andati, infatti, direttamente sul sito di cyanogenmods.org, dove si trova proprio la guida per installare la GCam su POCO X3 NFC. Una volta entrati all'interno di tale pagina web, sempre sul nostro smartphone, dovremo scorrere in basso e posizionarci nel riquadro verde. Qui, all'interno di tale riquadro, troveremo tutte le varie versioni della GCam che possiamo trovare anche sul sito dedicato. Si tratta, infatti, ancora una volta della versione sviluppata da Arnova8G2. Troverete ben tre diverse GCam ma noi abbiamo deciso di prediligere la prima di queste. Cliccando su download, dunque, quest'app verrà salvata sul vostro POCO X3 NFC.

Nel caso in cui non abbiate ancora attivato i permessi per l'installazione di app di terze parti da Chrome, dovrete seguire alcuni semplici passaggi. Quando andrete a scaricare il file, infatti, il sistema rileverà la mancanza di questi permessi. Dovrete, dunque, andare all'interno delle Impostazioni, cliccare su App ed andare, poi, su Gestisci app. All'interno di questa opzione sarà necessario cercare “Chrome” e cliccarci sopra. Scorrendo in basso troverete la voce “Installa applicazioni da fonti sconosciute“. Acconsentite a tale opzione ed il gioco è fatto. A questo punto, infatti, sarà possibile installare la GCam sul proprio smartphone.

Tutto sarà perfettamente funzionante di default, senza installare alcun file di configurazione, come avvenuto ad esempio con POCO F2 Pro.

Qualità Fotografica

Ormai in ambito fotografico gli smartphone hanno raggiunto un livello davvero elevato. Difficile, quindi, dare un giudizio totalmente negativo anche su dispositivi di fascia media come questo POCO X3 NFC. Nonostante questo abbiamo voluto comunque testare il sensore principale da 64MP, per capire se con la GCam potesse migliorare le proprie prestazioni. Vi anticipo, infatti, che la Google Camera che abbiamo provato non era, come molte, perfetta. Diciamo che abbiamo cercato di trovare un buon compromesso in tutte le situazioni, sebbene dalla selfie camera ci saremmo aspettati qualcosa in più.

Dando un'occhiata alle foto scattate di giorno, notiamo fin da subito una differenza sostanziale nel colore dell'immagine. Con la GCam, infatti, si ottengono tonalità più fredde e molto meno intense rispetto alla camera stock, risultando tutto più equilibrato. Mettendo a confronto questi due scatti, dunque, le foto scattate con la camera stock risultano essere più calde e sature. A livello di dettagli, invece, devo dare qualche punto in più alla Google Camera, che mostra quel pizzico di elementi in più. Nonostante questo, si tratta veramente di particolari invisibili ad occhio nudo nel momento in cui andiamo ad osservare la foto con il suo formato standard. Dunque posso affermare che, in condizioni ottimali, alla fine i risultati si equivalgono. Sono rimasto molto più soddisfatto, invece, di quello che sono riuscito ad ottenere con le macro, dove effettivamente la superiorità della GCam è più marcata. Qui si nota ancora meglio la differenza a livello cromatico tra uno scatto e l'altro, con la Google Camera che mostra in determinate circostanze una quantità maggiore di dettagli, seppur non così sconvolgente.

Come riscontrato anche in altri casi, Google sfrutta un algoritmo che gestisce in maniera completamente diversa le foto scattate di notte. Quelle con la camera stock, infatti, sono caratterizzate da una grana maggiore, molto più visibile ad occhio nudo, mantenendo sempre colori più caldi. Dall'altra parte, invece, la Google Camera propone quasi un filtro differente, restituendo un'immagine più impastata ma meglio definita. Su queste immagini, infatti, è quasi come se tutto fosse stato appiattito, proprio per cercare di mantenere un livello di rumore fotografico molto basso, riuscendo ugualmente a gestire meglio le luci artificiali. Credo che, senza alcuna modifica software, le due immagini siano proprio differenti anche a causa di queste diverse scelte a livello software. Con la Night Mode, poi, queste divergenze vengono fuori ancora con maggior enfasi. POCO X3 NFC non restituisce delle foto notturne degne di nota, anche perché nella sua fascia di prezzo le prestazioni più o meno sono queste. Malgrado ciò, comunque, vediamo come la Google Camera opti per una soluzione di questo tipo: illuminare bene tutta la scena, dando risalto a quanti più dettagli possibili e cercando di mantenere una certa fedeltà cromatica. Alcuni particolari, infatti, ci fanno proprio capire come la cura per alcuni dettagli sia quasi maniacale. Dove la camera stock mostra solo qualche pixel e poco altro, la GCam riesce a mostrare delle immagini più nitide, dove quasi è possibile leggere le scritte sullo sfondo, come nell'esempio che vi porto qui sotto.

Questo denota proprio un comportamento diverso dell'algoritmo, che sulla GCam si preoccupa meno di gestire bene le luci artificiali, dando più risalto ai colori e all'immagine nel suo insieme. Anche qui, infatti, si nota un rumore fotografico meno presente rispetto a quello fornito dalla camera stock.

Mi sarei aspettato qualcosa in più sulla GCam per quanto riguarda la selfie camera. Questa versione, in particolare, è la migliore per scattare foto con il comparto fotografico posteriore, ma la peggiore forse con la camera anteriore. Qui, infatti, è chiaro come la GCam non riesca a gestire bene neanche le luci, bruciano spesso il volto del soggetto in primo piano. Buone le prestazioni, invece, con la camera stock che, da questo punto di vista, aveva fatto una buona impressione anche in fase di recensione completa. Con la camera stock, dunque, le immagini hanno colori più freddi ed equilibrati, e le luci vengono sempre gestite discretamente. Sulla GCam, invece, le tonalità della foto tendono al rosso e in generale, la ricercatezza nei dettagli è pressochè equiparabile. Provando altre versioni della GCam abbiamo potuto osservare prestazioni leggermente migliori su questo smartphone, almeno con la selfie camera, sebbene mostrassero problemi maggiori con il modulo fotografico posto sul retro. Come detto in apertura, è stato necessario trovare un buon compromesso.

Conclusioni

Siamo giunti alla conclusione di questo esperimento, con la GCam che l'ha sicuramente spuntata negli scatti notturni. Qui si manifesta ancora una certa differenza lato software, che POCO X3 NFC riuscirà magari a colmare nel corso del tempo, con ulteriori aggiornamenti. Dove non si evidenzia una grandissima distanza è sulle foto diurne, con qualità pressochè identica e dove solo i colori sono totalmente diversi tra una versione e l'altra. Mi sarei aspettato, poi, qualcosa in più dalla GCam in merito alla selfie camera, ma purtroppo su questa versione, così come anche su tante altre, non è il massimo della qualità. Molto probabilmente, con il passare dei mesi, le prossime GCam potranno essere meglio ottimizzate per questo smartphone, riuscendo magari a sfruttare anche la lente grandangolare e tutte le altre funzioni che solitamente non sono attive su questi porting della Google Camera.

Qui sopra, comunque, trovate il link per procedere all'acquisto di questo POCO X3 NFC. Nel caso in cui foste già in possesso di questo prodotto e voleste provare la GCam, fateci sapere come vi trovate e se siete riusciti ad installare sul vostro smartphone una versione leggermente migliore di questo porting.