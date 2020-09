ColorOS 11 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia di OPPO

In questi ultimi giorni si sono susseguite tantissime novità per la casa cinese, a cominciare dai primi segnali di una smart TV, passando per alcune indiscrezioni sul futuro Find X3. Inoltre da pochissimo l'azienda ha dato il via ai beta test di Android 11 e della nuova versione della sua interfaccia proprietaria, a bordo di modelli del calibro di Find X2 Pro e la serie Reno 3 (e non solo). Ebbene l'attesa è già finita e la stessa OPPO ha annunciato ufficialmente ColorOS 11, versione rinnovata dell'UI del brand, ovviamente su base Android 11: ecco tutti i dettagli su novità, uscita e su quali smartphone OPPO riceveranno l'aggiornamento!

ColorOS 11 ufficiale: tutto sulla nuova interfaccia di OPPO

Massima personalizzazione

Vi avevamo presentato un approfondimento dedicato alla beta della nuova UI, inizialmente chiamata ColorOS 8. Qui trovate tutti i dettagli e gli screenshot. Comunque, poco dopo, l'azienda ha confermato il nome della nuova ColorOS 11, versione del sistema operativo di OPPO basata su Android 11. La compagnia cinese è tra le prime ad offrire l'aggiornamento alla nuova incarnazione dell'OS del robottino verde, seguendo il suo motto “Make Life Flow” e mantenendo l'apprezzatissimo stock di funzionalità Android. Il tutto si accompagna alla ricca possibilità di personalizzazione dell'interfaccia utente richiesta dagli utenti OPPO. La rapidità di questa operazione di lancio, che ha seguito nell'immediato l'annuncio di Android 11 di Google, è il risultato di una stretta collaborazione tra le due aziende per realizzare l'uscita dell'UI proprietaria in tempi record.

ColorOS 11 offre un livello di personalizzazione dell'interfaccia utente avanzato, per permettere agli utenti di esprimersi al massimo. Infatti, grazie alla nuova versione dell'UI, gli appassionati del brand possono creare il proprio Always-On Display personale, oltre al tema e allo sfondo, così come i font, le icone e le suonerie.

Inoltre, quest'ultimo aggiornamento migliora anche la modalità Dark di Android grazie a tre schemi di colore e livelli di contrasto. In aggiunta, OPPO Relax 2.0 permette agli utenti di creare il proprio mix di rumori bianchi, offrendo al contempo un'ampia e coinvolgente raccolta di suoni provenienti dalle città di tutto il mondo.

“L'attenzione di ColorOS 11 alla personalizzazione dell'interfaccia utente è stata progettata per soddisfare pienamente il desiderio dei consumatori di vivere un'esperienza sempre più personalizzata e unica”, ha dichiarato Lynn Ni, OPPO ColorOS Design Project Lead. “Il team di ColorOS ha ascoltato i feedback degli utenti per raggiungere un grado di personalizzazione dell'interfaccia utente sempre maggiore, offrendo un servizio più personalizzato comprensivo di un'ampia gamma di funzioni. Grazie a questo nuovo prodotto, possiamo offrire agli utenti un ampio spazio per dimostrare la loro creatività e la capacità di gestire in modo sempre più autonomo i propri telefoni”.

Three-Finger Translate, FlexDrop e altre novità

La nuova ColorOS 11 è dotata di varie caratteristiche volte a migliorare l'efficienza della vita quotidiana e professionale. Tra queste è presente il Three-Finger Translate di Google Lens, la prima funzionalità creata in collaborazione da OPPO e Google, che permette di fotografare e tradurre il testo attraverso una semplice schermata catturata tramite un movimento delle tre dita. Un'altra funzionalità all'avanguardia è FlexDrop, che fornisce una soluzione semplice e intuitiva per il multi-tasking. Gli utenti, infatti, possono guardare video e testo allo stesso tempo.

Inoltre, grazie a questa nuova funzionalità, è anche possibile passare da un dispositivo connesso all'altro e controllarlo attraverso un nuovo menù Device Control, senza dover scaricare ulteriori applicazioni. FlexDrop sarà disponibile entro ottobre 2020.

In aggiunta, per massimizzare le performance della batteria disponibile, è stata progettata la nuova modalità Super Power Saving Mode, che consente agli utenti di selezionare sei applicazioni da attivare e utilizzare in quando la batteria è scarica. Inoltre, la funzione Battery Guard previene i danni derivanti da una carica prolungata a tensioni di alimentazione instabili acquisendo le abitudini dell'utente.

Grazie a questa nuova modalità, ad esempio, la carica si interromperà durante la notte in modo intelligente una volta raggiunto l'80%, per poi riprendere e raggiungere una carica completa al risveglio degli utenti.

Attenzione alla fluidità con UI First 2.0

Mentre i frame rate elevati rappresentano un progresso positivo per il settore, i telefoni spesso presentano ritardi e difficoltà nella fluidità della comunicazione. Per questo, al fine di rimediare a queste problematiche, ColorOS 11 ha introdotto UI First 2.0, che combina il motore brevettato da OPPO per la riduzione del ritardo con Quantum Animation.

Ciò aumenta l'utilizzo della RAM del 45%, migliorando il tasso di risposta del 32% e il frame rate del 17%1. In aggiunta, AI App Preloading apprende il comportamento dell'utente per precaricare le app più utilizzate, riducendo i tempi di upload. SuperTouch identifica in maniera intelligente gli scenari utente e ottimizza di conseguenza la velocità di risposta al tocco, migliorando la fluidità del sistema.

Sicurezza e privacy

L'UI di OPPO integra le nuove opzioni per la privacy di Android 11, creando al contempo una serie di funzioni aggiuntive per la protezione della privacy e la sicurezza dei dati. Private System (funzionalità disponibile entro novembre 2020) duplica le applicazioni e i dati, creando una copia indipendente dall'originale, accessibile solo tramite una scansione delle impronte digitali o una password apposita.

Inoltre, una nuova shortcut per App Lock consente agli utenti di bloccare le applicazioni attraverso la password, le impronte digitali o il riconoscimento facciale. Anche il sistema di autorizzazioni è stato ottimizzato, grazie ad autorizzazioni temporanee che azzerano l'accesso alla telecamera, al microfono e alla posizione quando l'app è chiusa. Al contempo, l'auto-reset delle autorizzazioni riporta le impostazioni di autorizzazione dell'applicazione ai valori predefiniti se non sono state utilizzate da molto tempo. Infine, per evitare che le app dannose accedano ai dati di altre app, lo Scoped Storage limita l'accesso delle app ai dati del telefono, richiedendo l'autorizzazione dell'utente per poter procedere.

Quando arriva la ColorOS 11?

Per l'occasione OPPO ha lanciato la versione beta di ColorOS 11, in modo che gli utenti più esperti di tecnologia possano provare in anteprima le nuove funzionalità ed offrire un feedback. La versione ufficiale seguirà nelle prossime settimane, tramite rilascio a scaglioni partendo dalla serie Find X2. Restiamo in attesa di maggiori informazioni da parte di OPPO.

Quali smartphone OPPO riceveranno l'aggiornamento alla ColorOS 11?

Altro dettaglio importante riguarda una questione vitale per gli utenti: quali smartphone di OPPO riceveranno il tanto agognato aggiornamento alla ColorOS 11? Come anticipato poco sopra si partirà dalla serie Find X2: il trittico composto da Find X2, Find X2 Pro e Find X2 Lamborghini riceveranno l'aggiornamento stabile a partire da dicembre 2020.

Durante il primo trimestre del 2021 l'aggiornamento alla ColorOS 11 stabile sarà esteso anche ai modelli Find X2 Neo e Find X2 Lite. Infine, durante il 2021 arriverà anche a bordo di OPPO A72, A52, A91, Reno 2Z, Reno Z, Reno 2, Reno 10X Zoom, Reno, A5 2020, A9 2020. Per ulteriori novità sugli smartphone supportati e la disponibilità dell'UI vi aggiorneremo progressivamente man mano che arriveranno dettagli da parte della casa cinese. Inoltre, qui trovate tutti i dettagli sulla versione beta e sulla roadmap per gli smartphone del brand.

