In questi ultimi giorni si sono susseguite tantissime novità per la casa cinese, a cominciare dai primi segnali di una smart TV, passando per alcune indiscrezioni sul futuro Find X3. Inoltre da pochissimo l'azienda ha dato il via ai beta test di Android 11 e della nuova versione della sua interfaccia proprietaria, a bordo di modelli del calibro di Find X2 Pro e la serie Reno 3 (e non solo). Ebbene l'attesa è già finita e la stessa OPPO ha confermato la data di presentazione della prossima ColorOS 11, versione rinnovata dell'UI del brand, ovviamente su base Android 11.

ColorOS 11 debutterà il 14 settembre

Vi avevamo presentato un approfondimento dedicato alla beta della nuova UI, inizialmente chiamata ColorOS 8. Qui trovate tutti i dettagli e gli screenshot (di cui sopra avete un assaggio). Comunque, tramite un comunicato ufficiale, la compagnia cinese ha specificato il nome della sua nuova interfaccia proprietaria: sarà ColorOS 11, versione del sistema operativo di OPPO basata su Android 11. Quest'ultimo è stato rilasciato di recente da Google in versione stabile e l'azienda ha pensato bene di seguire la scia del gigante di Mountain View.

L'evento di lancio globale della ColorOS 11 è fissato per il 14 settembre, tramite un evento online. Durante la presentazione saranno rivelate le nuove caratteristiche di ColorOS che andranno a completare l'esperienza di base di Android e saranno rilasciati una versione beta pubblica aggiornata e un piano di lancio per gli utenti OPPO.

Quindi per tutti i dettagli ufficiali sulle novità in arrivo e per l'elenco degli smartphone supportati (con relative tempistiche) bisognerà pazientare solo pochi giorni.

