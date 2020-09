Yi Technology torna alla carica con una nuova offerta dedicata alle sue videocamere di sorveglianza: questa volta la protagonista è Yi Home Camera 3 1080p, soluzione dotata di un nuovo chip di intelligenza artificiale per un rilevamento umano ottimizzato, disponibile con codice sconto su Amazon a -38%.

Yi Home Camera 3 scende di prezzo grazie a questo codice sconto su Amazon

Gli appassionati del brand asiatico di certo conosceranno bene la videocamera Yi Home Camera 3 1080p, uno dei prodotti più apprezzati della compagnia. Ovviamente si tratta di una soluzione proposta a prezzo accessibile, che non si fa mancare nulla. Oltre al rilevamento umano tramite AI è presente anche il rilevamento sonoro, la visione notturna, la funzione time-lapse e l'archiviazione su cloud. Inoltre l'IP Camera viene proposta una una base magnetica integrata.

La videocamera di sorveglianza Yi Home Camera 3 1080p è disponibile in offerta con codice sconto su Amazon: al momento dell'acquisto inserite il coupon YIHOME38 e il prezzo scenderà a soli 21.69€, con un risparmio del 38%. Il codice potrà essere utilizzato da oggi e fino a lunedì 28 settembre ed è valida su uno o più acquisti. In basso trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzare correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. E mi raccomando: non dimenticate di utilizzare il codice sconto!

Articolo sponsorizzato.

