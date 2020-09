Il tenersi in forma oggi ha assunto tante nuove sfumature: infatti, i nuovi attrezzi da ginnastica smart la fanno da padrone soprattutto in casa, dove si necessita di spazio. Ed è questo che fa il tapis roulant WalkingPad A1 di Xiaomi, che torna in sconto con Coupon ad un ottimo prezzo su Geekbuying ma aggiunge la spedizione da Italia gratis.

Xiaomi WalkingPad A1 è il tapis roulant smart salva-spazio in sconto con Coupon, offerta lampo e spedizione da Italia su Geekbuying

A guardarlo il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad A1, che abbiamo anche recensito, è davvero molto elegante e minimale, essendo composto dalla struttura pieghevole salva-spazio e dal tappeto rotante vero e proprio. Esso è inoltre molto silenzioso, con una riduzione del rumore fino a 65 dB. Esso inoltre può essere regolato da remoto tramite app o telecomando dedicati. Non manca il display LED che monitora la nostra attività. Infine, la sua velocità massima è di 6 km/h e ha una potenza di 746W. La portata massima è di 105 kg.

Il nuovo tapis roulant smart salva-spazio Xiaomi WalkingPad A1 è quindi disponibile su Geekbuying in offerta lampo, a cui si aggiunge lo sconto con Coupon che lo portano all'ottimo prezzo di 391 €, con tutta la convenienza della spedizione da Italia gratis in 24/48 ore. N.B. Se non doveste visualizzare il codice nel box in basso, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

