Il mondo dei vacuum cleaner a prezzi accessibili ha un nuovo protagonista targato Xiaomi Viomi: il modello SE Pro è stato lanciato da pochissimo sullo store GearBest e ovviamente non può mancare una promo dedicata, con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa.

Xiaomi Viomi SE Pro arriva su GearBest in offerta con codice sconto

Il robottino aspirapolvere Xiaomi Viomi SE Pro non si fa mancare proprio nulla e sfrutta la tecnologia LIDAR per il riconoscimento dell'ambiente circostante. L'algoritmo AI SLAM realizzato dalla casa cinese è stato ottimizzato ulteriormente per migliorare le capacità del dispositivo, con un aumento delle prestazioni del 23%. Il vacuum cleaner di Viomi arriva con una batteria da 3.200 mAh, che offre fino a circa 120 minuti di autonomia. Ovviamente non mancano all'appello vari programmi dedicati alla pulizia, la compatibilità con l'app di Xiaomi e la possibilità di lavare i pavimenti grazie al serbatoio dell'acqua (da 200 ml).

Il nuovo vacuum cleaner 2 in 1 Xiaomi Viomi SE Pro è disponibile in offerta sullo store GearBest, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione gratis dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzare correttamente il box o il codice presenti qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu