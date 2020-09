codice sconto xiaomi mijia ecg sports

Ad agosto, la compagnia cinese ha lasciato tutti di stucco con l'ennesima novità in salsa tech, una soluzione pensata per gli utenti sportivi appassionati di tecnologia. Se anche voi siete rimasti ammaliati da Xiaomi Mijia ECG Sports, allora tenetevi pronti perché la t-shirt smart del brand è finalmente disponibile all'acquisto anche per noi occidentali ed è già in offerta!

Xiaomi Mijia ECG Sports: tutto sulla t-shirt smart per lo sport

Come funziona la t-shirt smart di Xiaomi?

La nuova maglia dedicata allo sport targata Xiaomi permette di ottenere un ECG in tempo reale direttamente sullo smartphone, grazie ad un modulo integrato. Quest'ultimo è una capsula in stile Mi Band contenente un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca con supporto ECG ed è inserito in una particolare fibra adatta allo scopo. Con la t-shirt smart Xiaomi Mijia ECG Sports sarà possibile monitorare l'attività cardiaca durante lo sport in modo accurato, con una frequenza di campionamento di 250 volte al secondo.

Caratteristiche tecniche

Come si vede anche nelle immagini, al centro della capsula è presente un LED di stato che cambia colore in base allo sforzo. Nel caso di fatica eccessiva il dispositivo invierà una notifica, cambierà colore e comincerà a vibrare. Il dispositivo – chiamato Mijia ECG Bean – è dotato di connettività Bluetooth 4.0, impermeabilità IPX7 ed una batteria integrata da 55 mAh (ricaricabile tramite un'apposita basetta con ingresso Type-C).

Xiaomi Mijia ECG Sports, prezzo e disponibilità

La nuova t-shirt smart Xiaomi Mijia ECG Sports è disponibile per la prima volta per noi occidentali grazie allo store Banggood ed è già in offerta lampo: non bisognerà aggiungere alcun codice sconto, dato che il prodotto viene già proposto a meno 33%. In basso trovate il link all'acquisto direttamente dallo store; se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

