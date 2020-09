Insieme allo Xiaomi Mi 10 Ultra, la compagnia cinese ha presentato ufficialmente anche nuovi accessori, tra cui questa particolare base di ricarica wireless “intelligente”. Se avete sbavato anche voi dietro al video dedicato al prodotto pensato ad un'esclusiva cinese… beh allora ringraziate Banggood perché Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad ha fatto capolino nello shop con tanto di codice sconto dedicato.

Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad debutta in offerta con codice sconto

Nel caso vi siate persi qualche dettaglio della nuova base di ricarica di Xiaomi, Mi Smart Tracking Charging Pad è in grado di rilevare l'esatta posizione del prodotto posizionato sulla sua superficie tramite dei sensori di pressione. Per i più curiosi, la piastra dedicata alla ricarica wireless è montata su una struttura con due motorini che le permettono di muoversi in verticale ed orizzontale. Grazie a questo sistema, in modulo è in grado di raggiungere il dispositivo posizionato sulla superficie e lo spostamento della piastra è visibile tramite un piccolo LED.

Insomma, sarà possibile caricare il vostro smartphone su qualsiasi punto della superficie; inoltre il dispositivo permette di ricaricare fino a due prodotti contemporaneamente, ad un massimo di 20W.

La nuova base di ricarica wireless Xiaomi Mi Smart Tracking Charging Pad è disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie allo store Banggood, in offerta con codice sconto. In basso trovate il link dedicato, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate il box o il codice provare a disattivare AdBlock.

