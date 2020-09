JIMMY è uno dei principali brand partner della compagnia di Lei Jun e quando si parla di prodotti dedicati alla pulizia a prezzo super contenuto… beh, non c'è bisogno di aggiungere altro! L'aspirapolvere ciclonico Xiaomi JIMMY JV83 viene proposto ad un prezzo ancora più goloso grazie al nuovo codice sconto di Banggood: il dispositivo scende al minimo storico dall'Europa e la spedizione è gratis!

Codice sconto Xiaomi JIMMY JV83: l'aspirapolvere ciclonico scende al minimo storico da Europa

Equipaggiato con un motore digitale ad alta efficienza – da 100.000 giri al minuto e con una potenza di 450W – l'aspirapolvere ciclonico Xiaomi JIMMI JV83 offre una capacità di aspirazione di 20.000 PA, con un livello di rumore di 82 dB. Si tratta di una soluzione economica ed efficiente, con un'autonomia fino a 60 minuti grazie al gruppo batteria da 2.500 mAh. Il contenitore ha una capienza di 0.5 litri mentre grazie al design ergonomico con angolo di 65°, al peso contenuto (1.5 Kg) e alle spazzole in dotazione, sarà possibile raggiungere tutti gli angoli della casa, anche quelli più ostici.

L'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV83, realizzato da uno dei principali partner di Xiaomi, è disponibile al minimo storico grazie al codice sconto dedicato, con spedizione gratis dai magazzini europei di Banggood. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock!

