Gli smartwatch, specie nell'attività sportiva, sono diventati ormai un accessorio imprescindibile e una soluzione economica ma efficiente può essere senza dubbio l'IMILAB KW66, prodotto sub-brand di Xiaomi, che va in offerta sconto con Coupon su Banggood ad un prezzo ottimo.

Xiaomi IMILAB KW66 è lo smartwatch economico ideale per gli sportivi in sconto con Coupon su Banggood

Lo sportwatch IMILAB KW66 del brand della Ecological Chain di Xiaomi, storico produttore di videosorveglianza, è un prodotto completo, che giova al rapporto qualità/prezzo. Dotato di un display da 1.28″ 2.5D, monitora la frequenza cardiaca 24H, ha un frame in metallo ed ha una durata stimata della batteria di 30 giorni. C'è la possibilità di personalizzare le varie watch face, selezionare 13 modalità di allenamento ed è anche impermeabile con certificazione IP68.

Lo smartwatch Xiaomi IMILAB KW66 arriva in offerta sconto con Coupon a 34.30 €. N.B. se non doveste visualizzare il box con il codice sconto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .