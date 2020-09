Tra i tanti prodotti che usciti su Xiaomi YouPin, spesso vediamo arrivare qui alcuni molto interessanti, smart e non. Uno di questi è sicuramente la bilancia da cucina elettronica Xiaomi ATuMan DUKA ES1, che arriva con l'offerta sconto Coupon ad un prezzo ottimo su Banggood.

Xiaomi ATuMan DUKA ES1: la bilancia da cucina elettronica è impermeabile, si calibra da sola ed è in offerta sconto con Coupon su Banggood

La bilancia da cucina ATuMan DUKA ES1 in offerta ha un design molto moderno, che un display LCD, tasti funzione a sfioramento ed una pedana che può pesare fino a 3 kg. Le varie funzioni incluse sono quelle del settaggio Zero, la tara ed è possibile cambiare l'unità di misura in 5 modi: g, ml, kg, oz, lb. L'incidenza di precisione del peso è di più o meno 2 grammi.

La bilancia da cucina elettronica AtuMan DUKA ES1 da Xiaomi YouPin arriva quindi su Banggood all'ottimo prezzo offerta di 13.70 €, ottenibile grazie al Coupon sconto che trovate nel box codice in basso.

