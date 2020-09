Sempre più utenti si cimentano in spostamenti con mezzi elettrici come le bici ma anche i monopattini, che esistono ormai di ogni qualità e prezzo. Ma a volte capita che ci siano prodotti di più alta qualità in sconto, come il monopattino elettrico Urban Drift S006, che va in offerta lampo su Gearbest con tanto di spedizione da Europa gratis.

Urban Drift S006 è il monopattino elettrico pieghevole e potente in offerta lampo su Gearbest

Il form factor del monopattino pieghevole di Urban Drift S006 è slim ma anche molto solido. La pedana è ampia mentre il manubrio si erge su una struttura in alluminio sottile ma resistente. Le ruote sono da 10″ con gomma stile pneumatico molto spesse. Guardando invece alla potenza, esso ha un motore da 350W, con un'autonomia di 30 km ed una velocità massima di 25 km/h. Non manca il freno a disco posteriore, un piccolo display per monitoraggio velocità ed è possibile regolarlo tramite l'App dedicata.

Il monopattino elettrico pieghevole Urban Drift S006 va in sconto in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 342 €, con un taglio di quasi 300 € sul prezzo originale, senza contare la spedizione da Europa gratis. N.B. se non doveste visualizzare il link all'offerta nel box in basso, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

