Gli smartphone low cost stanno assumendo sempre più importanza tra gli utenti che spingono sempre più sul rapporto qualità/prezzo. Uno di questi potrebbe essere UMIDIGI X, che torna ad un ottimo prezzo grazie all'offerta lampo direttamente da Cafago.

UMIDIGI X: l'entry-level con tripla fotocamera e 128 GB di storage torna in sconto in offerta lampo su Cafago

Uno dei prodotti di punta del brand, l'UMIDIGI X è uno smartphone che pur essendo economico si difende bene, come per il sensore d'impronte, oltre a specifiche tutto sommato oneste come il SoC MediaTek Helio P60, il display AMOLED da 6.35″ HD+ con drop notch contenente la selfie camera da 16 MP. Per il modulo fotocamera posteriore, abbiamo un triplo sensore 48 + 8 + 5 MP con grandangolare e sensore di profondità.

Quanto alla batteria invece, abbiamo 4150 mAh con ricarica rapida a 18 W. La memoria RAM è da 4 GB e 128 GB sono per lo storage. C'è il connettore Type-C, NFC per Google Pay. Non mancano infine jack audio da 3.5 mm e Bluetooth 4.2.

Trovate lo smartphone economico UMIDIGI X torna quindi in offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto interessante di 153 €. Trovate il link sconto nel box in basso.

