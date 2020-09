A inizio agosto il brand cinese ha lanciato il suo nuovo rugged phone con fotocamera termica. A distanza di meno di un mese è arrivato il momento di fare conoscenza con un nuovo modello ultra resistente, stavolta equipaggiato con un endoscopio. Si tratta di Ulefone Armor 9E, già disponibile all'acquisto a prezzo scontato: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, design e prezzo del nuovo arrivato.

Ulefone Armor 9E ufficiale: arriva il nuovo rugged phone con endoscopio

Design e caratteristiche

A differenza del modello Armor 9, in questo caso l'azienda mette da parte la telecamera FLIR per introdurre una feature differente. Ulefone Armor 9E, infatti, arriva con un pratico endoscopio, utile per determinate professioni oppure per gli amanti dei lavori domestici. Ovviamente, si tratta ancora una volta di un rugged phone aggressivo, con linee dure e certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Il display è un'unità LCD IPS da 6.3″ con risoluzione Full HD+ e notch a goccia (con una selfie camera da 8 MP).

Per quanto riguarda l'endoscopio, si tratta di un modulo removibile; il cavo – lungo 2 metri – è impermeabile e dotato di una fotocamera HD a 1 MP. Sono presenti vari accessori e una custodia dedicata. L'app per lo strumento supporta varie lingue, tra cui anche l'italiano.

Scheda tecnica

Il cuore di Ulefone Armor 9E è il processore MediaTek Helio P90, octa-core realizzato a 12 nm, con una frequenza fino a 2.2 GHz e accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. Presente all'appello uno slot per microSD (fino a 2 TB). Sul retro trova spazio una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con quattro Flash LED, sensore principale Samsung GW1.

La batteria è un'unità da 6.600 mAh con ricarica rapida da 18W tramite USB Type-C. Lato connettività abbiamo il supporto NFC, quello Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band. Non mancano GPS/Glonass/Galileo/Beidou, mentre il software è basato su Android 10 puro.

Ulefone Armor 9E ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo rugged phone Ulefone Armor 9E è disponibile tra le offerte dello store Banggood, tramite il link presente in basso. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box sottostante, provate a disattivare AdBlock. Nella pagina del prodotto, prima di aggiungere lo smartphone al carrello, assicuratevi di selezionare la versione EU (l'opzione è presente sotto il prezzo).

