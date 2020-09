Uno degli accessori best buy della compagnia cinese è di certo la tavoletta grafica Xiaomi Mijia, soluzione perfetta sia in ambito lavorativo che per lo svago dei più piccoli. Se le dimensioni ridotte vi stanno strette, niente paura perché la tavoletta LCD è tornata e stavolta con un pannello di ben 20″, già disponibile in offerta con codice sconto!

La tavoletta grafica digitale Xiaomi Mijia debutta in versione da 20″ | Codice sconto

La tavoletta grafica digitale LCD di Xiaomi Mijia in versione da 20″ presenta un corpo in ABS e misura 438 x 346 x 8 mm. Si tratta di un dispositivo “generoso”, ma perfetto per prendere appunti al volo, realizzare schizzi e grafici, per intrattenere i bambini, segnare al volo la lista della spesa, oppure fungere da bacheca per tutta la famiglia. Insomma, l'unico limite è la fantasia. La confezione comprende anche un pratico stilo

