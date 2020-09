Tra i tanti oggetti smart che possiamo trovare su Xiaomi YouPin, ci sono anche quelli più utili a lavori di casa o di officina, come può essere il cacciavite tascabile SATA Precision Screwdriver che va in offerta lampo ad un ottimo prezzo su Cafago.

Il form factor del cacciavite SATA Precision Screwdriver dunque è indicativo del fatto che sia tascabile, visto che ha le dimensioni di una penna a sfera. Non per questo però è meno efficiente: con le sue ben 25 punte multiuso tira fuori viti da praticamente ogni oggetto come orologi, fotocamere, occhiali, notebook, smartphone, radio, droni, robot aspirapolvere, tastiere PC, rasoi, controller, ecc. Le punte vengono poi riposte in un comodo cofanetto con ognuno il proprio vano. la cosa ancora più comoda però è porre le punte dentro il cacciavite, in modo da fare un cambio veloce in base alle esigenze.

Il cacciavite tascabile SATA Precision Screwdriver di Xiaomi YouPin arriva quindi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 18.70 €, un costo decisamente buono per la categoria. N.B. se non doveste visualizzare il link all'acquisto del prodotto in sconto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

