Nell'ultima settimana non si è parlato che di lui, POCO X3 NFC, il nuovo best buy di Xiaomi, ora ancora più goloso grazie a quest'offerta lampo: il mid-range diventa un acquisto obbligato a soli 168€ sullo store Banggood!

POCO X3 NFC è in offerta lampo al miglior prezzo

Mentre di recente si stanno verificando alcune problematiche legate ad Amazon, vi segnaliamo che in questo caso non ci saranno intoppi. Si tratta infatti di uno stock limitato e reso disponibile dopo il debutto nello shop ufficiale e sulla piattaforma di e-commerce. L'offerta dedicata a POCO X3 NFC è riservata ad un numero limitato di unità quindi vi consigliamo di decidere in fretta se il best buy di Xiaomi diventerà il vostro nuovo compagno.

Il nuovo POCO X3 NFC è disponibile in offerta lampo (quindi non sarà necessario inserire alcun codice sconto) sullo store Banggood ad un prezzo assurdo. Se siete interessati qui trovate la nostra recensione, mentre in basso il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock. Avete deciso di affidarvi a POCO? Allora date un'occhiata anche alle cover e alle pellicole per il device!

