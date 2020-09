Da quando sono state presentate, le cuffie TWS OnePlus Buds hanno catturato l'attenzione di molti utenti sia possessori di smartphone del brand che non. Il loro form factor è tra i più apprezzati e la possibilità di averle ad un prezzo in sconto con Coupon inferiore ai 70 € su Geekbuying con spedizione da Italia gratis le rende davvero irrinunciabili.

OnePlus Buds: tanta qualità, autonomia e controlli smart ad un prezzo top con Coupon sconto e spediti da Italia su Geekbuying

Le OnePlus Buds sono cuffie TWS non in-ear con un design che ormai abbiamo imparato a conoscere ma che attira sempre tanti utenti. Ma le sue garanzie sono sicuramente la qualità del suono grazie ai protocolli Bluetooth A2DP, aptX, AVRCP, HFP, HSP, la grande autonomia che permette agli auricolari di riprodurre 6 ore di musica ininterrottamente e fino a 30 ore se caricate tramite il case in ABS e silicone, molto resistente.

Non mancano i controlli touch e smart alle OnePlus Buds, che con 2 tocchi passano possono passare da una traccia all'altra, richiamare l'assistente vocale o mettere play/pausa. Con una pressione di 3 secondi invece si passa ad un altro dispositivo. Presente inoltre certificazione IPX4. Il Fast Pair permette inoltre un abbinamento Bluetooth (5.0) rapidissimo.

Le cuffie TWS OnePlus Buds arrivano quindi, al momento in pre-ordine, su Geekbuying al prezzo imbattibile di 68.79 € grazie al Coupon sconto che trovate nel box codice in basso, senza dimenticare la comodissima spedizione da Italia gratis che ve le farà avere in appena 24/48 ore.

