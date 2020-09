Negli ultimi anni siamo stati abituati a fare i calcoli matematici sulla calcolatrice del nostro smartphone, ma la sensazione che si prova nel digitare i tasti fisici di una standard. A portare questa soluzione ai nostri tempi ci pensa NEWEYES con la sua calcolatrice smart in sconto con Coupon su Banggood.

La nuova calcolatrice smart NEWEYES Desktop vi fa svolgere le operazioni a mano tramite il display lavagnetta – Banggood

Quali sono quindi le caratteristiche di questo comodo accessorio? La calcolatrice smart Desktop di NEWEYES è divisa in due parti, una classica con i tasti ed il display a cristalli liquidi ed un altro LCD che funge da lavagnetta con cui scrivere tramite la penna inclusa in essa. Il tutto è mosso dal chipset proprietario ed è presente un tasto che cancella tutto quanto scritto nel display da 6″, ma potete bloccare il tutto tramite lo switch lock. Nel caso doveste ricaricarla, vi basterà collegarla ad un cavo USB Type-C. Inoltre, è molto leggera da portare grazie ai suoi 120 grammi.

La nuova calcolatrice smart NEWEYES Desktop arriva quindi su Banggood in sconto con Coupon ad un prezzo davvero interessante di 10.60 €. Ricordiamo di selezionare la spedizione è a pagamento e potete selezionare quella che credete sia più congeniale alle vostre esigenze.

