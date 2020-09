Negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di prodotti smart pensati per il fitness e se essi provengono dalla Cina, quasi sempre arrivano sulla piattaforma di crowdfunding del brand cinese. Infatti, sull'e-commerce più grande del brand ha debuttato anche il nuovo massaggiatore portatile Merrick Nano Fascia Gun, che permette di massaggiare i muscoli zona per zona: e dopo Xiaomi YouPin, questo particolare prodotto arriva anche da noi grazie a GearBest!

Il massaggiatore muscolare portatile Merrick Nano Fascia Gun di Xiaomi YouPin approda su GearBest in offerta

Il Merrick Nano Fascia Gun prodotto da Merach non è certamente inedito, in quanto già un anno fa la stessa Xiaomi lanciò un prodotto simile, ma sicuramente più grande e meno portatile. Quello che arriva invece su Xiaomi YouPin è una soluzione molto più comoda, che permette un massaggio muscolare più accurato da zona a zona. Esso è composto da un unico blocco in lega con impugnatura rotonda ergonomica. Soprattutto, il massaggiatore portatile è dotato di un materiale anti-shock.

Guardando invece alle prestazioni, la Nano Fascia Gun utilizza un motore brushless da 3200 giri/min con una profondità di massaggio di 7.5 mm e supporta più livelli di velocità. In più, la batteria è un modulo da 2500 mAh che promette un massaggio di 10 minuti al giorno e può essere utilizzato ininterrottamente per 90 giorni alla velocità più bassa. Essa può essere ricaricata tramite USB Type-C. Infine, il massaggiatore portatile di Merach è dotato di 4 testine per massaggio professionali, tra cui una cilindrica, una piatta, una sferica ed una a forma di U, per massaggi multipli.

Il massaggiatore portatile Merrick Nano Fascia Gun di Xiaomi YouPin dopo il lancio sulla piattaforma di crowdfunding arriva anche per noi occidentali grazie a GearBest, in offerta lampo. In basso trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate il box presente qui sotto provate a disattivare AdBlock.

