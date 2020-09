Settembre è entrato nella sua metà e le vacanze sono praticamente un bel ricordo, ma rimettersi in forma è sicuramente il diktat di ognuno di noi. Per questo, la cyclette Merax Exercise Bike potrebbe essere l'ideale per ripartire grazie all'ottimo prezzo con codice sconto Coupon e l'offerta lampo su Geekbuying, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa gratis.

La cyclette Merax Exercise Bike è una delle soluzioni bici indoor più silenziose, leggere e resistenti in sconto con Coupon e offerta lampo su Geekbuying

Guardando al design della cyclette, notiamo subito che la bici indoor Merax ha un aspetto moderno, con una struttura quasi tutta in alluminio e regolabile, pur restando compatta, leggera (22.5 kg, che per lo standard non è tanto) e soprattutto resistente grazie alla sua capacità di 104 kg. Essa ha inoltre la capacità di essere davvero silenziosa. Il sedile è imbottito ed ha un'ottima impermeabilità all'aria, che vi farà stare comodi durante l'allenamento. Comodo poi il display LCD per monitorare l'attività motoria.

La nuova cyclette Merax Exercise Bike arriva quindi su Geekbuying al convincente presso di 190 €, ottenibile grazie all'offerta lampo ed il codice sconto Coupon che trovate in basso, ovviamente senza dimenticare la spedizione da Europa gratuita. N.B. Selezionare il colore preferito con spedizione per l'Italia. Nel caso non doveste visualizzare il codice nel box, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu