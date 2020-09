Quando si parla di audio di altissima qualità, parliamo sempre di marchi storici come Bose, Sennheiser o anche Bang & Olufsen, produttori di cuffie e auricolari, ora anche TWS, di grande livello. Tra queste, c'è un brand un po' meno conosciuto, come questo, ma da anni molto apprezzato dagli audiofili quali Libratone, che con le nuove cuffie TWS in-ear Track Air+ (Plus) SE, che arrivano in offerta lampo e sconto con Coupon su Geekbuying ad un prezzo molto interessante.

Libratone Track Air+ SE: cuffie in ear TWS cancellazione del rumore smart, aptX e audio premium in sconto con Coupon su Geekbuying

Il prodotto si presenta davvero elegante come vuole la tradizione danese di Libratone, infatti le cuffie TWS in ear Track Air+ SE portano qualità audio e design all'avanguardia nella finitura nero e oro. Le feature sono tante ed importanti, come i controlli gesture semplicemente toccando i sentori touch, oppure la cancellazione del rumore smart che si adatta subito a ciò che ci circonda e lo riduce fino a 30 dB.

Non manca per le Libratone Track Air Plus SE lo smart detect per quando le si indossa, la certificazione IPX4, 3 microfoni per la riduzione del rumore ed una batteria che garantisce un'autonomia di 6 ore consecutive con una sola carica (che è anche wireless tramite caricatore dedicato non incluso) e fino a 24 ore grazie al case. Non mancano poi i supporti a Bluetooth 5.0, ed ai codec SBC, AAC e aptX. Il case è ricaricabile tramite USB Type-C.

Le nuove cuffie in ear TWS Libratone Track Air Plus SE sono disponibili su Geekbuying all'ottimo prezzo di 232.19 €, ottenibile tramite offerta lampo e sconto con Coupon che trovate nel box qui sotto.

