Avere un monopattino elettrico oggi sta diventando sempre più la normalità, sia per un'effettiva utilità per spostarsi, sia per diletto e moda. E tra i migliori produttori del settore troviamo KUGOO, che è giunto al suo sesto anniversario e proprio per questo abbiamo delle offerte con codice sconto Coupon che portano i monopattini elettrici ad un prezzo davvero interessante su Geekbuying.

KUGOO: ecco le offerte di Geekbuying con codice sconto Coupon per i monopattini elettrici

Quali sono i monopattini elettrici inclusi nell'iniziativa per il sesto anniversario di KUGOO con codice sconto Coupon su Geekbuying? I migliori in offerta sono attualmente i tre mezzi elettrici che vi esporremo qui sotto: quello pensato per bambini Kirin Mini 2 ed i top gamma Kirin M4 Pro e G-MAX.

Offerta sconto Coupon monopattino elettrico – KUGOO Kirin Mini 2

Il primo monopattino elettrico in offerta in Coupon sconto è il nuovo KUGOO Kirin Mini 2, pensato appositamente per i bambini, grazie alla sua velocità massima di 15 km/h, un carico di peso fino a 65 kg ed una potenza di 150 W. Esso è dotato inoltre di freno elettrico e con pedale posteriore. Con il codice sconto che trovate nel box qui sotto, sarà vostro al prezzo di 178.50 €, con tanto di spedizione da Europa gratis.

KUGOO Kirin M4 Pro

Salendo di livello, troviamo uno dei monopattini elettrici più potenti sul mercato: KUGOO Kirin M4 Pro, che abbiamo anche recensito. Esso permette di raggiungere i 45 km/h, ha una potenza da 500 W e una capacità di peso fino a 150 kg. Le ruote con diametro da 10″ ed il sistema a doppia sospensione, uniti all'autonomia fino a 60 km, lo rendono davvero valido. Trovate l'M4 Pro in offerta con sconto Coupon al prezzo di 580 € e spedizione da Europa.

Offerta Coupon sconto – KUGOO G-MAX

Terminiamo la carrellata di prodotti in offerta con il potente KUGOO G-MAX, di cui è presente la nostra recensione. Questo monopattino elettrico ha qualità simili al Kirin M4 Pro ma va a 35 km/h ed una capacità di peso fino a 100 kg. Il motore però ha la stessa potenza da 500 W e mantiene gli pneumatici da 10″. Il G-MAX arriva su Geekbuying al prezzo di 569.49 € grazie al Coupon sconto in basso, ovviamente spedito da Europa.

Questi e altri monopattini elettrici a marchio KUGOO sono disponibili sul portale di Geekbuying a questo link, dove potrete accedere a tutte le varianti di scooter elettrico.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu