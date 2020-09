Manca poco ad uno degli eventi più attesi dell'anno (e durante questo 2020 molto particolare, l'attesa si è fatta sentire più del solito): l'appuntamento con il Prime Day è fissato per il 13/14 ottobre, ma Yi Technology si porta avanti lanciato la nuova IP Camera KAMI Wire-Free a -30% grazie al codice sconto dedicato!

KAMI Wire-Free anticipa il Prime Day e debutta in sconto con Coupon Amazon

Dopo la primo dedicata a Yi Home Camera 3 è arrivato il momento di presentare un nuovo prodotto della famiglia KAMI Smart Home. A questo giro si tratta di KAMI Wire-Free, una videocamera di sorveglianza da esterno equipaggiata con 4 batterie al litio ricaricabili e protezione IP65: l'IP Camera può essere installata ovunque, senza la necessità di ricorrere a cavi o centraline.

Riepilogando: KAMI Wire-Free è completamente senza fili grazie a 4 batterie ricaricabili; può essere installata in ambienti esterni senza alcun problema; è dotata di rilevamento di movimento con sensore PIR. Inoltre non mancano funzionalità come microfoni/altoparlanti integrati, visione notturna a infrarossi e la possibilità di archiviare le clip su Cloud e su scheda microSD.

Da oggi 29 settembre e fino a domenica 4 ottobre è possibile acquistare KAMI Wire-Free al 30% di sconto: utilizzando il codice KAMIHOME30 il prezzo scenderà a 66.49€. In basso trovate il link all'acquisto e per beneficiare dell'offerta non dovrete far altro che aggiungere al carrello il prodotto ed utilizzare il coupon nell'apposita sezione, prima di procedere con l'acquisto.

