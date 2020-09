Sempre più prodotti smart fanno attenzione a misurare la temperatura, visto il periodo storico che stiamo vivendo, con sempre più utenti a voler utilizzare accessori atti a questa funzione. Quindi, uno smartwatch economico come il K21 è l'ideale grazie al prezzo in sconto offerta lampo su Cafago.

K21 è lo smartwatch economico pensato per lo sport e la vostra salute ed è in sconto offerta lampo su Cafago

Costruito con cassa circolare in acciaio e cinturino in silicone, lo smartwatch K21 in sconto offerta lampo su Cafago è impermeabile certificato IP68, con Bluetooth 5.0, display da 1.3″ (240 x 240 pixel), batteria da 230 mAh con durata stimata di 7 giorni in uso e 30 giorni in standby. Quanto al monitoraggio, esso monitora frequenza cardiaca, pressione sanguigna e SpO2, oltre ovviamente alla Core feature della temperatura corporea.

Non manca il monitoraggio del sonno, la ricezione notifiche, controllo otturatore fotocamera e tutte le funzioni sono regolabili su app dedicata, come il contapassi, le calorie, la sveglia, e reminder per l'idratazione.

Il nuovo smartwatch K21 arriva quindi su Cafago in offerta lampo ad un prezzo molto vantaggioso di 17.84 €. Per quello che offre, è uno sconto davvero da non perdere se cercate qualcosa di economico ma utile in tante situazioni.

