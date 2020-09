Il produttore cinese torna alla riscossa con un nuovo notebook low budget, già disponibile con codice sconto e con tanto di mouse e borsa in regalo: ecco tutti i dettagli su Jumper EZbook X3 Air, dispositivo che arriva con varie differenze rispetto al modello X3 Pro (recensito qui).

Jumper EZbook X3 Air è in offerta lancio con codice sconto

Il nuovo Jumper EZbook X3 Air monta un display IPS da 13.3 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il corpo in metallo arriva con un peso di appena 1.1 Kg: si tratta quindi di un terminale decisamente maneggevole, perfetto per la portabilità. Il cuore del dispositivo è il processore Intel N4100, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria eMMC. Non manca il supporto M.2 nel caso vogliate migliorare il notebook con uno storage SSD.

Il nuovo notebook low budget Jumper EZbook X3 Air è disponibile in offerta con codice sconto dedicato sullo store GearBest, con tanto di spedizione gratuita, mouse e borsa in regalo; in basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare. Se non visualizzate il box qui sotto (o il coupon) provate a disattivare AdBlock.

