Gli indossabili, specialmente smartband e smartwatch, ci accompagnano ormai in pianta stabile nella vita di tutti i giorni. Quindi, perché non approfittare dell'interessante offerta su GearBest per lo smartwatch Gocomma Mi5, che arriva in offerta lampo ad un prezzo molto interessante.

Gocomma Mi5: smartwatch economico ma completo con misurazione SpO2 e certificazione IP67 in offerta su GearBest

Guardando al form factor dello smartwatch, ci rendiamo conto che Gocomma Mi5 si ispira liberamente al più famoso Mi Watch di Xiaomi, sicuramente molto più costoso. Se guardiamo alla sostanza però, non rimarremo delusi dalle caratteristiche di questo wearable. Il suo display da 1.54″ (240 x 240 pixel) permette di avere una buona visuale su notifiche di SMS, Skype, Facebook, Twitter e WhatsApp. Non solo notifiche però, in quanto può monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue (SpO2) ed il sonno.

Pensato anche per gli sportivi, lo smartwatch Gocomma Mi5 non solo segue le attività motorie con il pedometro, gli esercizi a tempo, il tracciato di corsa, il chilometraggio, le calorie e sport come ciclismo e arrampicata, ma è anche dotato di certificazione IP67. Non mancano poi i controlli per fotocamera e musica. Presente Bluetooth 5.0.

Lo smartwatch Gocomma Mi5 arriva in offerta lampo su GearBest ad un prezzo molto convincente di 17.20 € in ben cinque colori.

