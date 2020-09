Quando si parla di smartwatch mettere mano ad un prodotto completo sotto tutti i punti di vista è abbastanza difficile, specialmente se si punta al risparmio. Proprio per questo motivo lo smartwatch Gocomma DT6 potrebbe rivelarsi un valido alleato per gli amanti dello sport in cerca di un indossabile dotato di monitoraggio tramite PPG, ECG e con funzionalità SpO2: se poi si tratta di un dispositivo con codice sconto… ben venga!

In termini di design, Gocomma DT6 si presenta con un look diventato ormai iconico quando si parla di smartwatch, con un display quadrato (TFT) da 1.44″ con risoluzione 128 x 128 pixel. La cassa è realizzata in ABS mentre il cinturino è la classica soluzione in TPU con fori per lasciar traspirare il polso. Come anticipato in apertura, si tratta di un dispositivo particolarmente adatto agli amanti del fitness. Non mancano varie modalità sportive, così come il pedometro, il calcolo delle calorie bruciate e della distanza percorsa. Non manca il monitoraggio dell'attività cardiaca tramite PPG, così come le funzionalità ECG e SpO2 (quest'ultima per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue).

Ovviamente non manca l'impermeabilità, con certificazione IP67. In termini meramente tecnici, Gocomma DT6 è equipaggiato con un Soc Nordic N52840 mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 180 mAh, ricaricabile tramite PIN magnetico posizionato sul retro del wearable. Per concludere è presente la possibilità di visualizzare le notifiche per chiamate, SMS, sveglie ed applicazioni.

