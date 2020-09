Nuova, potente e futuristica: la bici elettrica Fiido D11 è già in sconto con Coupon

Di bici con funzione elettrica se ne vedono ormai tante, ma poche riescono ad arrivare alla qualità delle soluzioni Fiido, che ha lanciato la sua nuova D11 da design futuristico e dalle caratteristiche premium già con prezzo in sconto con Coupon e spedizione da Europa gratis su Geekbuying.

La bici elettrica Fiido D11 non si fa mancare nulla grazie allo sconto con Coupon e spedizione Europa gratis su Geekbuying

A primo impatto si nota da subito che non è una bici nella media, grazie ad un design ricercato e che potremmo definire futuristico: la nuova bici elettrica Fiido D11 è un prodotto che soddisfa i cycler più esigenti. Grazie al suo potente motore da 250W ed una batteria al litio da 11.6 Ah (che si trova nel sellino) raggiunge dai 30 ai 60 km di autonomia in modalità full electric e 100 km in pedalata assistita ed una velocità massima di 25 km/h.

La struttura della bici elettrica Fiido D11 è in lega di alluminio molto resistente, freni a disco su entrambe le ruote per una frenata ed una guida più sicure. Non mancano il faro ed il display a LED e luce posteriore. Inoltre è pieghevole ed ha il sedile ed il manubrio regolabili quanto serve. Infine, il cambio è Shimano a 7 velocità e 3 livelli.

La nuova Fiido D11, anche per via delle sue caratteristiche premium ha un prezzo ovviamente da top gamma, che però potete avere in sconto su Geekbuying grazie al Coupon che trovate nel box in basso al costo di 860 €. Senza dimenticare la spedizione da Europa gratis. N.B. Nel caso non doveste visualizzare il codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

