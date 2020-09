Le cuffie wireless Bluetooth sono ormai diventate essenziali per tanti utenti che non rinunciare sia all'ascolto di musica in ogni momento e sia restare comodi. Meglio se queste cuffie hanno una utile cancellazione del rumore attiva, come le Elephone Elepods X, cuffie TWS ANC dal prezzo low cost in offerta lampo su Gearbest.

Elephone Elepods X: le cuffie TWS ANC con tanta batteria, Bluetooth 5.0 e certificazione IPX5 sono in offerta lampo su Gearbest

Gli auricolari di cui vi parliamo in questo articolo riprendono nel design molti altri in-ear della stessa caratura. Ma le cuffie TWS ANC di Elephone sono davvero molto interessanti, grazie proprio al loro sistema di cancellazione del rumore attiva ibrido, ma anche una bella batteria da 50 mAh per gli auricolari e 500 mAh per il case, che garantiscono fino a 7 ore di ascolto continuo e 30 ore di ascolto con base di ricarica.

Sono dotate inoltre di Bluetooth 5.0, oltre che di comodi controlli touch e della certificazione IPX5 ideale per proteggerle da gocce di sudore. Inoltre, la latenza quando si gioca o quando si guarda un video è garantita essere molto bassa.

Le nuove cuffie ANC TWS Elephone Elepods X arrivano su Gearbest in offerta lampo all'ottimo prezzo di 43.75 €, costo decisamente più basso di altri competitor della categoria.

