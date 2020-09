Siete in cerca di un aspirapolvere ciclonico economico ed affidabile ma non sapere proprio che pesci prendere? Allora, se siete appassionati di Xiaomi, fatevi consigliare dalla stessa compagna di Lei Jun: l'azienda sta puntando tantissimo su Dreame, partner che mira a sfidare Dyson con prodotti potenti e proposti a prezzi abbordabili. La Dreame V9 Pro è uno degli ultimi modelli del brand ed è disponibile in offerta su Amazon con tanto di codice sconto e spedizione Prime.

Risparmia sull'acquisto dell'aspirapolvere ciclonico Dreame V9 Pro con questo codice sconto Amazon

Ovviamente Dreame V9 Pro è una soluzione wireless, in modo da potersi dedicare alle pulizie senza l'ingombro dei fili. La batteria removibile e ricaricabile (da 2.500 mAh) è in grado di offrire fino a 60 minuti di autonomia, con una potenza di 20.000 PA ed un basso livello di rumore. Non è presente nessun sacco e all'interno è integrato un sistema di filtraggio a 5 livelli.

In basso trovate il link all'acquisto dedicato all'aspirapolvere ciclonico Dreame V9 Pro direttamente su Amazon, con tanto di spedizione Prime: vi ricordiamo che per risparmiare sarà necessario utilizzare il codice sconto DreameV9PIT. Dopo averlo inserito nel campo dedicato, il prezzo scenderà di 20€. Il coupon può essere utilizzato fino al 3 ottobre, dopodiché non sarà più riscattabile. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

