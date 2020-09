Anche se l'estate è ormai giunta al capolinea, il bel tempo continua ancora a reggere: è ancora tempo di scampagnate e di bagni, occasioni perfette per improvvisarsi fotografi e, per farlo al meglio, ci pensa GearBest con un'offerta davvero interessante: ZHIYUN Cinepeer C11, gimbal a 3 assi per smartphone, scende di prezzo grazie al codice sconto dedicato (con spedizione gratis dall'Europa).

Cinepeer C11: il gimbal per tutti, con spedizione dall'Europa | Codice sconto

L'offerta targata GearBest è particolarmente interessante per tutti coloro che, pur non essendosi mai avvicinati al mondo dei gimbal, hanno il desiderio di provarne uno ad un prezzo contenuto, ma con risultati qualitativamente accettabili. Grazie allo ZHIYUN Cinepeer C11, infatti, avrete la possibilità di controllare al meglio la stabilizzazione del vostro smartphone in diverse modalità, dai classici video fino alle panoramiche a 360°; il tutto sarà controllabile tramite la piccola plancia di comando presente sul manico.

Il gimbal per smartphone ZHIYUN Cinepeer C11 è disponibile in offerta sullo store GearBest: utilizzando il codice sconto dedicato avrete la possibilità di portarvi a casa un gimbal ben fatto, ad un prezzo più che contenuto. Inoltre, aggiungiamo che lo stesso è spedito gratuitamente dal magazzino europeo, quindi sarà recapitato in tempi brevi e senza alcun rischio di incorrere in dazi doganali. In basso trovate il link alla pagina del prodotto e il codice da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box o il coupon qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

