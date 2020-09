Se siete appassionati della compagnia cinese e dei suoi accessori, ecco l'ennesima aggiunta alla vostra collezione: il caricabatterie da auto Xiaomi da 100W debutta sullo store GearBest in offerta lampo, ad un prezzo davvero niente male. Massima potenza per il tuo smartphone, anche in macchina!

Il nuovo caricabatterie da auto Xiaomi da 100W debutta in offerta lampo

Il caricabatterie da auto Xiaomi da 100W nasce per il debutto del Mi 10 Ultra, super top di gamma dotato del supporto alla ricarica rapida da 120W. Purtroppo questo dispositivo è disponibile solo in patria e la nuova serie Mi 10T lanciata in Italia arriva con la ricarica da 33W. Nonostante ciò, visto il prezzo invitante e la possibilità che mettere le mani su smartphone dotati di tecnologie super avanzate (il prossimo è in arrivo a breve), il nuovo dispositivo non potrà che soddisfarvi.

Inoltre è possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente grazie alla porta Type-C e quella USB-A (in questo caso a massimo 68W). Immancabile la presenza di vari sistemi di sicurezza per impedire sovratensione, surriscaldamenti e corto circuito del prodotto.

Il nuovo caricabatteria da auto a marchio Xiaomi, con una potenza di 100W, è disponibile in offerta lampo (quindi non è necessario inserire alcun codice sconto) sullo store GearBest. In basso trovate il link all'acquisto: non caso in cui non riusciate a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

