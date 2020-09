Negli ultimi anni sono arrivare nelle nostre case tante soluzioni per aiutarci a pulire meglio i nostri ambienti domestici. Tra questi, i sempre utili robot aspirapolvere e lavapavimenti vacuum cleaner, che esistono in ogni fascia di prezzo e offerta. Uno di questi è sicuramente il BlitzWolf BW-VC3, che arriva in sconto con Coupon e spedizione da Europa su Banggood ad un prezzo molto convincente.

BlitzWolf BW-VC3: il robot lavapavimenti e aspirapolvere vacuum cleaner è in offerta con Coupon su Banggood

Le qualità del robot lavapavimenti e aspirapolvere BlitzWolf BW-VC3, a dispetto della fascia di prezzo, sono tutt'altro che poche: partendo da un potere di aspirazione da 1600 Pa, ha una capacità di raccolta polvere di 500 ml e d'acqua fino a 300 ml. Ha un'ottima batteria da 2600 mAh e pesa solo 2.36 kg, mentre ha dele dimensioni compatte da 33.05 x 32.90 x 7.02 cm.

Ovviamente, ha funzioni anche smart come il controllo vocale, il monitoraggio da app, il giroscopio e sensori intelligenti.

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti vacuum cleaner BlitzWolf BW-VC3 arriva in offerta sconto con Coupon su Banggood al prezzo di 127 €, ottimo considerando anche la comoda spedizione da Europa gratis.

