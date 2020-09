Il fine settimana di Banggood comincia con una promo dedicata a chi è in cerca di un tablet low cost da spremere a più non posso, senza spendere una fortuna. Alldocube iPlay 20 è una soluzione economia con supporto al 4G ed Android 10 ed è in offerta lampo ad un prezzo davvero niente male.

Alldocube iPlay 20: 4G, Android 10, display 10.1 Full HD… a meno di 100€

Come anticipato in apertura, il tablet Alldocube iPlay 20 arriva con un modulo 4G, feature da non sottovalutare per chi punta alla mobilità. Il display è un ampio pannello IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD e protezione Gorilla Glass, mentre il retro è realizzato in metallo. A muovere il tutto troviamo il processore Spreadtrum SC9863A, soluzione octa-core accompagnata da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili. Presenti all'appello GPS, banda 20 ed una batteria da 6.000 mAh.

Il tablet low cost Alldocube iPlay 20 è disponibile in offerta lampo (quindi non sarà necessario inserire un codice sconto) sullo store Banggood a 97€. Tuttavia, se preferite la spedizione dai magazzini europei sarà possibile acquistare il dispositivo al prezzo di 118€. Non dimenticate di selezionare il magazzino preferito (CN o ES) tramite l'apposita opzione presente nella pagina dedicata al prodotto (subito sotto il prezzo). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

