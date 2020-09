Ormai sempre più persone fatto affidamento su un monopattino elettrico per i propri spostamenti, una soluzione che permette di muoversi senza fatica e senza andare ad impattare sull'ambiente. Se state pensando ad un modello premium, allora vi segnaliamo Aerlang H6, disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood.

Il monopattino elettrico Aerlang H6 scende di prezzo grazie a questo codice sconto

Il monopattino elettrico arriva con un design collaudato e punta forte sulle performance grazie ad un motore da 500W; in termini di autonomia Aerlang H6 è in grado di raggiungere fino a 50/60 Km con una singola carica. Il dispositivo presenta ruote da 10″, sospensioni anteriori e posteriori per assorbire al meglio gli urti, freni a disco e EABS. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e le dimensioni, date un'occhiata alla galleria di immagini in basso.

Il monopattino elettrico Aerlang H6 è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione gratis sullo store Banggood; in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo ribassato. Se non riuscite a visualizzare il box qui sotto o il codice, provate a disattivare AdBlock.

