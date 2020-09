Una buon auricolare Bluetooth, ma in generale le cuffie attualmente sul mercato, per essere considerate di alto livello devono avere un piccola quanto importante prerogativa: la cancellazione attiva del rumore. Il prezzo però è spesso molto alto, ma grazie a cuffie TWS ANC come le 233621 Zen (sì, il nome del brand è solo numerico), potenziate dal chipset Qualcomm, questo problema può essere aggirato grazie all'offerta sconto con Coupon su Geekbuying e la spedizione da Italia gratis.

233621 Zen: le cuffie TWS ANC sono tra le più interessanti sul mercato grazie allo sconto con Coupon e spedizione da Italia su Geekbuying

Quali sono quindi le specifiche di questi impronunciabili ma interessanti auricolari wireless? Il loro form factor è in ear, che facilita il processo di cancellazione attiva del rumore (ANC) delle cuffie TWS 233621 Zen in offerta su Geekbuying, che però hanno anche altre specifiche di spessore, come il nuovo chipset Qualcomm QCC5124, ma anche un'ottima batteria da 85 mAh per cuffia e 300 mAh per il case, che garantiscono circa 10 ore di ascolto consecutivo e 22 ore con il vano ricarica.

Non mancano poi per le 233621 Zen i decoding Bluetooth SBC, ACC e apt-X e lo stesso Bluetooth è in versione 5.0. I driver sono da 10 mm, e la distanza di trasmissione è fino a 15 metri. Hanno poi la certificazione IP54.

Trovate quindi le nuove cuffie TWS ANC 233621 ad un prezzo davvero vantaggioso di 68.79 €, grazie all'offerta Coupon sconto su Geekbuying, oltre alla comodissima spedizione da Italia gratis. N.B. Nel caso non doveste visualizzare il box con codice sconto, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

