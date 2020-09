CHUWI LarkBox, HiPad X e GemiBook: tutte le offerte per l’evento Brand Fest di AliExpress

A partire dal 15 settembre la compagnia cinese darà il via al CHUWI Brand Fest su AliExpress con offerte lampo, codici sconto, promo ed altre iniziative dedicate al mini PC LarkBox, al tablet HiPad X e al laptop GemiBook. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa!

Come anticipato poco sopra, il CHUWI Brand Fest partirà martedì 15 settembre ma avrete solo poco tempo per approfittare delle offerte di AliExpress: l'evento terminerà infatti il 16 settembre alle ore 23:59. Se siete interessati a risparmiare sull'acquisto di CHUWI LarkBox, HiPad X e del notebook GemiBook, allora cominciate già ad inserire i prodotti nel carrello, in attesa delle rispettive offerte.

Per quanto riguarda LarkBox, il mini PC 4K più piccolo al mondo arriva con a bordo un processore quad-core Intel J4115, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot M.2 per SSD e Windows 10, a soli 146.9€. Tra le altre offerte trova spazio il tablet Android 10 CHUWI HiPad X, soluzione da 10.1 pollici con 6 GB di RAM, 128 GB di storage UFS, supporto 4G LTE e processore Helio. Il dispositivo scenderà a 180.6€ grazie al codice sconto BRANDFEST20.

In merito a CHUWI GemiBook, si tratta di un notebook economica da 13 pollici con risoluzione 2K, processore Intel J4115, 12 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. In occasione del Brand Fest su AliExpress sarà possibile acquistare il terminale a 259€ per tutto il periodo dell'iniziativa (ma solo per un numero limitato di unità). Prima di lasciarvi, qui trovate la pagina principale dell'evento: oltre ai tre dispositivi citati ci saranno anche altri prodotti, quindi date un'occhiata! Durante il periodo promozionale potrete usufruire di coupon del valore di 5$ e di 10$, rispettivamente per ordini sopra i 169$ e sopra i 299$.

Per quanto riguarda i prezzi indicati potrebbero subire delle piccole variazioni dato che l'evento partirà il 15 settembre. Comunque vale la pena ricordare che tutte le offerte sono disponibili in quantità limitata, quindi siate rapidi e inserite nel carrello i terminali che vi interessano già da oggi.

