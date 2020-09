Bomaker Polaris 4K Laser TV: il nuovo proiettore top debutterà in sconto su Kickstarter

Bomaker è ormai una garanzia quando si parla di proiettori e accessori audio e quest'oggi è pronta a svelare la sua ennesima novità. Il nuovo proiettore Bomaker Polaris 4K Laser TV è una soluzione premium che non mancherà di accontentare gli appassionati grazie ad una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Il dispositivo debutterà su Kickstarter e per l'occasione l'azienda ha cominciato a snocciolare un po' di dettagli.

Bomaker Polaris 4K Laser TV è il nuovo proiettore top per un'esperienza completa

Bomaker Polaris 4K Laser TV è un proiettore laser a ottica ultra corta con risoluzione nativa in 4K, con tecnologia laser a tre colori. Il dispositivo è in grado di restituire immagini chiare, con una luminosità fino a 2500 ANSI Lumen, contrasto di 2000:1, gamma cromatica BT.2020 107% (NTSC 193%) e rumore contenuti. Il tutto con colori realistici e neri profondi ; non manca poi il supporto ai contenuti HDR10.

Il dispositivo è dotato di un obiettivo Ricoh di fascia alta ed è in grado di rilevare automaticamente la distanza da una superficie, in modo da offrire l'esperienza visiva più adatta. Non manca poi il supporto alla tecnologia MEMC, utile per ottenere immagini più fluide.

Il nuovo proiettore laser 4K targato Bomaker debutterà presto su Kickstarter al prezzo di 2299$: tuttavia, i primi 50 sostenitori riceveranno uno sconto del 31% e potranno accaparrarsi il dispositivo in offerta a 1999$ (circa 1.700€ al cambio attuale). Per la cifra precisa sarà necessario attendere il via alla campagna di crowdfunding mentre per iscrivervi o dare un'occhiata a tutti i dettagli, qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

Articolo sponsorizzato.

