BOE sviluppa un nuovo “finestrino oscurato” per auto, ovviamente touchscreen

Non si ferma davvero mai l'innovazione in ambito tecnologico. Questa non riguarda, però, solo gli smartphone, ma in maniera più estesa tutto ciò che quotidianamente ci circonda. Motivo per cui alcuni brand continuano a sviluppare soluzioni innovative per diversi prodotti e in merito a differenti situazioni. Tra queste aziende, dunque, troviamo anche BOE, uno dei marchi più famosi nella produzione di display per telefoni. Sembra, però, che questa volta si sia dedicato al mondo delle automobili, progettando un finestrino oscurato molto particolare.

BOE sperimenta soluzioni intelligenti per auto, con finestrini dotati di dimmer manuale

Dando un'occhiata agli ultimi esperimenti del brand, è chiaro come manchi davvero poco ad un auto estremamente più tecnologica di quelle attuali. Sembra, infatti, che BOE abbia sviluppato un finestrino oscurato dimmerabile, che tramite touchscreen permette di modificare la colorazione del vetro. Si agisce, praticamente, sulla rotazione delle molecole del colore per offrire una regolazione continua della luce. A differenza di altre soluzioni presenti sul mercato, quindi, questa ha il vantaggio di possedere un'elevata trasparenza, basso consumo energetico ed una risposta immediata al tocco.

Questa soluzione, comunque, è stata implementata sia sul vetro superiore, dunque il tettuccio dell'auto (BOE Skylight Dimming Window), sia sul finestrino laterale (Side Window Dimming). Si tratta di due soluzioni che sfruttano lo stesso principio e che potrebbero davvero rivoluzionare il mondo dell'automobile.

